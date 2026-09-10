«Это мировой скандал»! В Барселоне резко отреагировали на список номинантов на Золотой мяч
Спортивный директор каталонцев Деку сделал громкое заявление
Спортивный директор Барселоны Деку выразил возмущение из-за решения издания France Football не включить полузащитника Педри и вингера Рафинью в список 30 претендентов на Золотой мяч-2026. Слова приводит AS.
На мой взгляд, это мировой скандал, что Педри и Рафинья отсутствуют в списке. Происходит несправедливость. Отсутствие Педри с его талантом кажется мне необъяснимым.
Церемония вручения Золотого мяча-2026 состоится в понедельник, 26 октября.
Кто станет новым обладателем «Золотого мяча»? Объявлены 30 претендентов на престижную награду.