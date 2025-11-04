Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Шоли Огундани в матче 11-го тура УПЛ против Шахтера (3:1). Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто огорчило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда выделялся своей дипломатичностью, слова «произвол» в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: «Я знаю, кому это нужно». Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.

Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти. Возможно, его и не было – но в такой ситуации система VAR обязана была вмешаться. И почему арбитр Пасхал не обратил внимание на этот момент? Романов мог не увидеть, мог не успеть, но для чего тогда VAR, если он даже не пересматривает такой эпизод?

Почему также не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой – не играя в мяч, а просто в ногу, – и за это показали только желтую карточку? Разве это не странно – когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200-220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра? Мы видим, как арбитры снова возвращаются к старой истории с Гармашем... Но молчать мы больше не будем.

Давайте вернемся к октябрьскому матчу с «Металлистом-1925», когда Буяльского откровенно ударили по ногам в штрафной, но снова-таки – не назначили стопроцентный пенальти. Поэтому у меня двойственное впечатление от последних двух матчей. Я не могу иметь никаких претензий к команде по самоотдаче. Да, есть моменты, которые надо улучшать. Да, я понимаю, что команду необходимо усилять. Не от хорошей жизни Ярмоленко играет центрального нападающего. Но если наш основной форвард начнет выходить и забивать в каждом матче, тогда, наверное, Андрей будет играть на своей привычной позиции. Но на сегодня – и в матче с «Кривбассом», и в игре с «Шахтёром», – он доказал, что является мастером.