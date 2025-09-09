13 сентября в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги состоится матч между Эвертоном и Астон Виллой. Накануне встречи главный тренер ирисок Дэвид Мойес сообщил, что украинский защитник Виталий Миколенко не сможет принять участие в игре из-за травмы.

26-летний футболист получил повреждение в товарищеской встрече с Ромой 9 августа, после чего пропустил два матча и лишь через три недели вернулся на поле. Он успел сыграть как в Кубке английской лиги, так и в чемпионате, а затем отправился в расположение сборной Украины, однако снова почувствовал дискомфорт.

Медицинский штаб Эвертона решил поберечь игрока в ближайшем туре и назначил дополнительное обследование, которое позволит определить точный характер травмы и сроки восстановления.

Параллельно клуб занялся будущим украинского футболиста: руководство уже начало работу над новым контрактом с Миколенко. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года, но тренерский штаб доволен выступлениями защитника и намерен сохранить его в составе команды, об этом сообщило Liverpool Echo.