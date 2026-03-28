Владимир Кириченко

Эвертон рассматривает возможность продолжения сотрудничества с главным тренером Дэвидом Мойесом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в клубе планируют летом провести переговоры с Мойесом о новом контракте. Внутри Эвертона рассчитывают на позитивное решение со стороны шотландского специалиста.

Известный специалист возглавил ливерпульский клуб в январе 2025 года, подписав контракт сроком на 2,5 года.

По состоянию на текущий сезон после 31 тура Эвертон занимает восьмое место, отставая на три очка от зоны, дающей право участия в Лиге чемпионов.

