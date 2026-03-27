Владимир Кириченко

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026.

«Стыдно, стыдно. Нечего анализировать. Просто такие матчи выигрываются, могут проигрываться, играются вничью – на характере. У нас этого не было. Я не могу объяснить, почему. Я не скажу, что играли плохо, не скажу, что что-то было совсем по-другому, но мы были вторыми».

Были надежды, что на второй тайм команда выйдет и покажет настоящий бой, а вышло так, что реально были моменты, когда ещё 2–3 могли пропустить.

«Мы играли не против лёгкой команды. Они готовились к нам и понимали, что если забьют второй быстрый мяч, то игра почти закончится. Им было легче в обороне, потому что у них высокие, атлетичные игроки, которые очень хорошо играют в штрафной площадке. У них это всё очень хорошо получилось. Я желаю им удачи дальше».

Недостаточно, возможно, характера? Слишком молодая сборная?

«Конечно, я с вами согласен, что смена поколений происходит. Но год назад у нас были матчи с Бельгией, когда были Ярмоленко, Степаненко. Они были лидерами. Когда ты где-то не добегаешь даже на тренировке, ты понимаешь, что этот взгляд уже на тебе. Ты не мог этого допустить – чтобы кто-то не добежал. Человек посмотрит, и всё понятно.

Сейчас, к сожалению, таких футболистов нет. Я, в том числе, расту и хочу быть таким же лидером, но в силу возраста, в силу опыта – не могу так же. Это не так легко – быть таким лидером. И чтобы тебя так воспринимали, это надо заслужить. Это тяжело.

Но я согласен, что смена поколений затянулась. У нас очень молодая команда. Тяжело».

На вопрос о главном тренере и возможных изменениях Миколенко ответил:

«Лучше у него спросите по поводу контракта и дальнейших действий. Моё дело – приезжать сюда и отдаваться на 100%. Кто будет тренером – мне без разницы. Моя задача – приезжать сюда и каждый день отдаваться. Это сейчас сказал тренер, это сказал президент УАФ – что каждый день ты должен отдавать всего себя этой сборной».

Такие слова сказали, что чувствуется определённое равнодушие – как будто не все до конца отдаются.

«У нас немного другой менталитет, нет такого шума в раздевалке, как в Европе. Чтобы был этот гул, эмоции. Мы немного другие, это надо понимать. Но равнодушия точно ни у одного игрока нет – это я могу сказать на 1000%».

Определились все пары финального раунда плей-офф чемпионата мира-2026