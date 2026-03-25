Миколенко о матче со Швецией: «Все готовы и заряжены...»
Защитник сборной Украины добавил еще больше веры в команду
около 3 часов назад
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как отреагировал на кадровые потери игроков национальной команды из-за травм перед плей-офф отбора на ЧМ-2026.
«Сейчас уже 48 часов до матча. Более ответственно относимся к теории, ко всему. В принципе, каждый день ответственно относимся, но сейчас больше фокус на Швецию, и тренировка была больше тактическая. Рассматривали соперника и готовились к нему».
Как ты лично отреагировал на такое большое количество потерь из-за травм? Довбик, Зинченко, Батагов…
«Конечно, это грустно, что у нас нет игроков – мы потеряли их из-за травм и желтых карточек. Но сейчас у нас есть 26 игроков, все готовы к матчу так же, как были бы готовы и травмированные. Все заряжены на матч».
Матч Украина – Швеция пройдет 26 марта в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи в 21.45.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04