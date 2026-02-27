Защитник Эвертона Виталий Миколенко остается лидером среди украинских футболистов среди представителей топ-5 европейских лиг в сезоне 2025/26 по количеству игрового времени в этом сезоне.

На счету игрока мерсисайдского клуба уже 1971 минута, проведенная в матчах Английской Премьер-лиги. Несколько уступает ему полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, который отыграл 1926 минут в чемпионате Англии.

Третью строчку в этом списке занимает Руслан Малиновский: хавбек Дженоа провел 1749 минут на поле в рамках итальянской Серии А.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26

1971 – Виталий Миколенко (Эвертон)

1926 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

1749 – Руслан Малиновский (Дженоа)

1640 – Владислав Ванат (Жирона)

1487 – Илья Забарный (ПСЖ)

1486 – Виктор Цыганков (Жирона)

384 – Артем Довбик (Рома)

353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)

137 – Владислав Крапивцов (Жирона)

41 – Роман Яремчук (Лион)

