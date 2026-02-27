Миколенко имеет больше всего игрового времени в топ-5 лигах Европы среди украинцев.
Защитник сыграл почти 2000 минут за Эвертон в этом сезоне
2 дня назад
Защитник Эвертона Виталий Миколенко остается лидером среди украинских футболистов среди представителей топ-5 европейских лиг в сезоне 2025/26 по количеству игрового времени в этом сезоне.
На счету игрока мерсисайдского клуба уже 1971 минута, проведенная в матчах Английской Премьер-лиги. Несколько уступает ему полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, который отыграл 1926 минут в чемпионате Англии.
Третью строчку в этом списке занимает Руслан Малиновский: хавбек Дженоа провел 1749 минут на поле в рамках итальянской Серии А.
Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26
- 1971 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 1926 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1749 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1640 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1487 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1486 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 41 – Роман Яремчук (Лион)
