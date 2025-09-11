Защитник национальной команды Украины и игрок английского Эвертона Виталий Миколенко мог сменить клуб еще прошлым летом.

Как сообщил украинский журналист Игорь Бурбас, серьезный интерес к футболисту проявляли Наполи и Интер – действующий чемпион и вице-чемпион Италии. Один из этих клубов даже отправил в Ливерпуль официальное предложение на сумму 30 миллионов евро, однако руководство ирисок решило его отклонить.

В прошлом сезоне Миколенко провел 37 встреч, отметился одним забитым мячом и сделал три результативные передачи. В нынешнем розыгрыше АПЛ он уже сыграл за Эвертон два матча, но пока не сумел отличиться.

Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника сборной Украины в 28 миллионов евро. Эвертон после стартовых туров находится на пятой позиции в таблице Премьер-лиги, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что Эвертон хочет продлить контракт с Миколенко.