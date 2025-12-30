Эвертон нацелился на двух игроков Манчестер Юнайтед
Футболисты находятся в поиске игровой практики
около 2 часов назад
Ливерпульский Эвертон рассматривает возможность усиления состава сразу двумя футболистами Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание iPaper.
По информации источника, ириски заинтересованы в аренде 20-летнего полузащитника Кобби Майну и 24-летнего нападающего Джошуа Зиркзе. Оба игрока в настоящее время испытывают дефицит игрового времени в команде Рубена Аморима, что заставляет клуб искать для них альтернативные варианты развития.
В текущем сезоне Кобби Майну провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Джошуа Зиркзе также появлялся на поле в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч.
После 18 туров Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице, имея 29 очков. Эвертон располагается на 12-й позиции с 25 набранными баллами.
