Ливерпульский Эвертон рассматривает возможность усиления состава сразу двумя футболистами Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание iPaper.

По информации источника, ириски заинтересованы в аренде 20-летнего полузащитника Кобби Майну и 24-летнего нападающего Джошуа Зиркзе. Оба игрока в настоящее время испытывают дефицит игрового времени в команде Рубена Аморима, что заставляет клуб искать для них альтернативные варианты развития.

В текущем сезоне Кобби Майну провел 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Джошуа Зиркзе также появлялся на поле в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

После 18 туров Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице, имея 29 очков. Эвертон располагается на 12-й позиции с 25 набранными баллами.