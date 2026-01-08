Известно, какую оценку получил Миколенко после ничьей Эвертона с аутсайдером АПЛ
Украинский защитник Эвертона сыграл полный матч
около 2 часов назад
Виталий Миколенко/фото: Эвертон
В рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон дома принимал Вулверхэмптон. Поединок на арене Хилл Дикинсон Стэдиум в Ливерпуле завершился результативной ничьей – 1:1.
Украинский защитник хозяев Виталий Николенко отыграл все 90 минут встречи, однако результативными действиями отметиться не смог.
По версии статистического сервиса WhoScored, выступление левого фулбека было оценено в 6,8 балла – это средний показатель среди игроков Эвертона. Самым заметным футболистом матча стал хавбек Вулверхэмптона Андре Гомеш, который получил оценку 7,8.