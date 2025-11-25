В рамках пятой игровой недели Лиги чемпионов команды продолжают борьбу за важные очки в общей таблице, где сведены все 36 участников турнира. На этой стадии каждый клуб проводит по восемь матчей.

Неделя обещает подарить сразу несколько топовых противостояний.

Центральным событием вторника станет матч в Лондоне, где Челси примет Барселону. В это же время Манчестер Сити дома сыграет против Байера из Леверкузена, а Ювентус отправится на сложный выезд в Будё Глимт. Кроме того, внимание украинских болельщиков привлечет поединок в Неаполе, где Наполи встретится с Карабахом Алексея Кащука, а также противостояние Бенфики Трубина и Судакова с Аяксом в Амстердаме.

Лига чемпионов

5-й тур

25 ноября, вторник

19:45

Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

Галатасарай (Турция) – Рояль Унион СЖ (Бельгия)

22:00

Челси (Англия) – Барселона (Испания)

Манчестер Сити (Англия) – Байер Леверкузен (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Вильярреал (Испания)

Будё Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)

Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)

Славия Прага (Чехия) – Атлетик (Испания)

Марсель (Франция) – Ньюкасл Юнайтед (Англия)