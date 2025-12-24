Фабрегас назвал главную проблему Алонсо в Реале
Все из-за большого количества звезд
35 минут назад
Бывший полузащитник сборной Испании и нынешний тренер Комо Франсеск Фабрегас прокомментировал трудности Хаби Алонсо в мадридском Реале.
По мнению Фабрегаса, главная проблема клуба заключается не в тактических схемах, а в психологическом состоянии ведущих игроков команды.
«Все они очень хорошие игроки. Каждый заслуживает места в основе и считает, что должен играть постоянно. Каждый стремится быть тем, кто делает разницу на поле. Все они стоят по 50 миллионов евро и выступают за свои национальные сборные. Справиться с этим и удержать такой коллектив под контролем, безусловно, самая трудная задача», — отметил Фабрегас в документальном фильме от DAZN.
Напомним, что Хаби Алонсо возглавил Реал летом 2025 года, сменив на посту Карло Анчелотти.
