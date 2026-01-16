Главный тренер Комо Сеск Фабрегас поделился своим мнением после неудачи в поединке чемпионата Италии, где его команда уступила Милану со счетом 1:3.

«Мы проиграли, поэтому нам нужно улучшить свою игру. В следующий раз мы должны постараться сыграть лучше и выиграть такой матч. До этой игры у нас был один из лучших показателей в защите в Европе, и каждая команда имеет сильные и слабые стороны. Мы можем улучшить свою игру, но никто не идеален.

Мы поздравляем Милан, они победили и поэтому имеют право праздновать. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы поднять боевой дух моих ребят, независимо от того, выиграем мы или проиграем, мы всегда должны стремиться к росту и усовершенствованию.

Что можно сказать ребятам, которые играли таким образом и проиграли 1:3? Такое случается нечасто, но Милан заслуживает похвалы за свою игру, и браво Меньяну и Рабьо. Иногда нужно просто снять шляпу и сказать, что победу добыли отдельные игроки.

Мы изучили игру Милана и знали несколько моментов, где они могли нам навредить, и они сделали это в одной из ситуаций, которые мы обсуждали. Конечно, это досадно, но поражения помогают расти, и у нас есть реальный потенциал для усовершенствования», — приводит слова Фабрегаса Football-Italia.