Фантастический гол Олисэ принес Баварии победу над Вольфсбургом
В первом тайме Гарри Кейн не смог реализовать пенальти
около 2 часов назад
Мюнхенская Бавария одержала выездную победу над Вольфсбургом в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
В первом тайме подопечные Венсана Комани могли выйти вперед, но Гарри Кейн не смог реализовать пенальти. Судьбу встречи в начале второй половины игры решил точный удар французского вингера Майкла Олисе — 1:0.
Бундеслига. 33-й тур
Вольфсбург – Бавария – 0:1
Гол: Олисе, 56
На 36-й минуте Кейн не реализовал пенальти
Мюнхенцы, которые ранее досрочно стали чемпионами, теперь имеют в активе 86 очков. Вольфсбург остается в зоне переходных матчей.
