Компани – после вылета Баварии из ЛЧ: «Не собираюсь брать на себя что-то лишнее»
Тренер мюнхенцев верит в будущий триумф своей команды
около 1 часа назад
Главный тренер Баварии Венсан Компани для пресс-службы UEFA высказался о поражении команды в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ по итогам двух матчей с счётом 5:6.
«Я всегда чувствую, что это возможно – выиграть Лигу чемпионов. Я чувствовал это и в этом году. Я рациональный человек. Бавария выигрывала турнир шесть раз. Лиге чемпионов уже около 60–70 лет, и даже топ-клубы, кроме Реала, обычно побеждают примерно раз в десять лет. Я не собираюсь брать на себя что-то лишнее – понимаю, насколько это сложно. Это могло произойти уже в этом году. Возможно, в следующем сезоне детали окажутся на нашей стороне».
В финале Лиги чемпионов ПСЖ встретится с лондонским Арсеналом.
Напомним, ПСЖ вышел в свой третий финал Лиги чемпионов в истории.
