Бавария предложила новый контракт Нойеру, который пропустил в полуфинале Лиги чемпионов 6 голов.
Мануэль будет готовить своего преемника для основы команды
около 3 часов назад
Вратарь Баварии Мануэль Нойер останется в мюнхенском клубе еще на один сезон и вскоре подпишет новый контракт. Об этом сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Накануне в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ его команда сыграла вничью 1:1, но проиграла по сумме двух матчей со счетом 5:6 и покинула турнир.
Немецкий вратарь пропустил шесть мячей после шести ударов в противостоянии команд: в первом матче пропустил пять мячей и не сделал ни одного сэйва, во второй игре пропустил один мяч и совершил шесть сэйвов.
По информации источника, переговоры уже идут и находятся на финальной стадии. Бавария уже сообщила агентам предложенных клубу вратарей, что Нойер останется в команде еще на один сезон.
Ожидается, что Мануэль, как и прежде, будет основным вратарем команды, однако его сменщик Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу клуба сделать из него своего наследника. Интересно, что обоих вратарей эта ситуация устраивает.
В текущем сезоне Нойер сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 11 раз сыграл «на ноль».
Ранее сообщалось, что вратарь Баварии и сборной Израиля Даниэль Перец второй раз в сезоне сменил клуб.
