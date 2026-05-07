Владимир Кириченко

Вратарь Баварии Мануэль Нойер останется в мюнхенском клубе еще на один сезон и вскоре подпишет новый контракт. Об этом сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ его команда сыграла вничью 1:1, но проиграла по сумме двух матчей со счетом 5:6 и покинула турнир.

Немецкий вратарь пропустил шесть мячей после шести ударов в противостоянии команд: в первом матче пропустил пять мячей и не сделал ни одного сэйва, во второй игре пропустил один мяч и совершил шесть сэйвов.

По информации источника, переговоры уже идут и находятся на финальной стадии. Бавария уже сообщила агентам предложенных клубу вратарей, что Нойер останется в команде еще на один сезон.

🚨❤️🤍 Manuel Neuer is expected to stay at Bayern for one more season and sign a new contract soon!



The negotiations are already underway, agreement at final stages.



Bayern informed agents of goalkeepers being offered that they plan with Neuer staying barring any surprise. pic.twitter.com/Rib6PnNSyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Ожидается, что Мануэль, как и прежде, будет основным вратарем команды, однако его сменщик Йонас Урбиг получит больше игрового времени. Отмечается, что Нойер станет наставником Урбига и поможет тренерскому штабу клуба сделать из него своего наследника. Интересно, что обоих вратарей эта ситуация устраивает.

В текущем сезоне Нойер сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 11 раз сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что вратарь Баварии и сборной Израиля Даниэль Перец второй раз в сезоне сменил клуб.