Бывший нападающий сборной Украины и футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу национальной команды в матче третьего тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3).

При счёте 3:3 всё могло закончиться совсем иначе. Но поздравляю нашу команду с заслуженной и закономерной победой. Сегодня день Украины. Кроме того, что мы сражались и боролись на поле, так ещё почти всё залетало, хотя моментов особо и не было. Как видите, секрет успеха довольно простой: оказывается, нужно просто в створ ворот бить, чего мы не делали в предыдущих матчах. И не нужно делать 20 ударов, как иногда Шахтёр, который проигрывает 1:4 ЛНЗ.

Исландцам даже и претензий предъявить нельзя. Моменты у них были, могли вничью сыграть и самое главное – что они всегда забивают, Франции, Украине, Азербайджану.

Конечно, я получил удовольствие. Когда есть столько моментов у обеих команд, то интересно смотреть, хотя условия были не особо футбольные, а английские, я имею в виду ливень. Дождь мешал играть обеим командам, игроки делали по два-три касания, но порадовало, что луж не было, качество поля хорошее. Исландский стадион снаружи напоминал мне стадион Банникова, может, поэтому наш день был, потому что мы как дома играли», – заявил Леоненко в интервью BLIK.ua.