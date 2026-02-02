Французский опорный полузащитник Нголо Канте, который с лета 2023 года выступал за саудовский Аль-Иттихад, незадолго до чемпионата мира-2026 решил вернуться в Европу, чтобы бороться за место в сборной Дидье Дешама.

34-летний игрок в последние недели вел переговоры с турецким Фенербахче, который должен был предложить Аль-Иттихаду выгодные условия для трансфера футболиста с контрактом, который истекает через полгода.

В итоге клубы согласовали переход за 4 млн. евро, а сам Канте подписал соглашение с турецким клубом до 2028 года, сообщил Флориан Плеттенберг. В текущем сезоне на счету француза два гола и одна результативная передача в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что Ювентус приблизился к аренде форварда Фенербахче.