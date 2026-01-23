Ювентус сделал шаг к подписанию нападающего Фенербахче Юссефа Эн-Несири. Как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, клубы уже достигли соглашения относительно перехода 28-летнего марокканца.

Согласно условиям сделки, туринцы арендуют футболиста за 5 миллионов евро. Контракт также предусматривает право последующего выкупа игрока за сумму 19 миллионов евро с возможными бонусами в размере еще 3 миллионов.

В настоящее время Ювентус ожидает окончательного решения от самого Эн-Несири, который должен дать согласие на переход в итальянский клуб.

В текущем сезоне чемпионата Турции нападающий провел 15 матчей и отметился 7 забитыми мячами.

Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов Ювентус обыграл Бенфику Трубина и Судакова.