Ювентус приблизился к аренде форварда Фенербахче
Туринский клуб ждет решения игрока по поводу перехода
около 13 часов назад
Ювентус сделал шаг к подписанию нападающего Фенербахче Юссефа Эн-Несири. Как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, клубы уже достигли соглашения относительно перехода 28-летнего марокканца.
Согласно условиям сделки, туринцы арендуют футболиста за 5 миллионов евро. Контракт также предусматривает право последующего выкупа игрока за сумму 19 миллионов евро с возможными бонусами в размере еще 3 миллионов.
В настоящее время Ювентус ожидает окончательного решения от самого Эн-Несири, который должен дать согласие на переход в итальянский клуб.
В текущем сезоне чемпионата Турции нападающий провел 15 матчей и отметился 7 забитыми мячами.
Напомним, в прошлом туре Лиги чемпионов Ювентус обыграл Бенфику Трубина и Судакова.
