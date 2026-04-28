Фенербахче остался без тренера. Тедеско и руководство клуба отправлены в отставку.
Команду до финиша сезона доведет Зеки Мурат Гёле
около 3 часов назад
Стамбульский Фенербахче официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с наставником клуб покинул его штаб, а также представители менеджмента — спортивный директор Девин Озек и футбольный координатор Берке Челеби.
Решение о масштабных кадровых изменениях было принято на заседании совета директоров.
Исполнять обязанности главного тренера до завершения текущего сезона будет помощник Зеки Мурат Гьоле.
В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби.
Благодарим их за вклад в развитие нашего клуба и желаем им успехов в дальнейшей карьере. Помощник главного тренера Зеки Мурат Гьоле будет управлять командой в оставшихся матчах сезона.
Не самая удачная игра. Зубков был заменён уже в перерыве проигрышного матча Трабзонспора против Коньяспора.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05