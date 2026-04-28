Денис Седашов

Стамбульский Фенербахче официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с наставником клуб покинул его штаб, а также представители менеджмента — спортивный директор Девин Озек и футбольный координатор Берке Челеби.

Решение о масштабных кадровых изменениях было принято на заседании совета директоров.

Исполнять обязанности главного тренера до завершения текущего сезона будет помощник Зеки Мурат Гьоле.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании нашего совета директоров, мы расстались с нашим главным тренером Доменико Тедеско и его тренерским штабом. Также было принято решение расстаться со спортивным директором Девином Озеком и координатором по футболу Берке Челеби. Благодарим их за вклад в развитие нашего клуба и желаем им успехов в дальнейшей карьере. Помощник главного тренера Зеки Мурат Гьоле будет управлять командой в оставшихся матчах сезона.

Kamuoyuna Duyuru



Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;



Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.



Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026

