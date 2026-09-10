Ферран Торрес — о хет-трике в Лиге чемпионов: «Перед матчем никогда такого не ожидаешь»
Испанский нападающий получил приз лучшего игрока матча
Форвард ПСЖ и сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Слованом (6:1) в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Слова приводит пресс-служба УЕФА.
26-летний нападающий отметился хет-триком и получил награду лучшему игроку матча.
Перед матчем никогда не ожидаешь хет-трика. Требовалось действовать с максимальной самоотдачей, применять прессинг и вступать в борьбу сразу после потери мяча. У ПСЖ это хорошо удавалось. Мы совершили много отборов на чужой половине поля и провели отличный матч. Я счастлив, чувствую себя очень хорошо. С такими партнерами по команде играть легко, поэтому просто стараюсь получать максимум удовольствия, радоваться на поле и за его пределами.
В прошлом сезоне испанец выступал за Барселону, где в 49 матчах всех турниров забил 21 гол и отдал три результативные передачи.
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