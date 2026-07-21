Владимир Кириченко

Хавбек Манчестер Сити Родри хотел бы вернуться в Испанию и выступать за Реал. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Но, по данным источника, президент Реала Флорентино Перес до последнего времени отвергал такую возможность и блокировал возможность переговоров по этому поводу. В то же время клуб из Манчестера предлагает игроку продлить контракт.

По информации журналиста Маттео Моретто, часть руководства Реала настаивает на приобретении Родри. Текущая позиция Переса при этом остается неопределенной.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Действующий контракт 30-летнего испанца рассчитан до 30 июня 2027 года и на данный момент нет ясности относительно дальнейших планов игрока.

Испанец играет за «горожан» с июля 2019 года, когда перешел из Атлетико за 70 миллионов евро. Он стал победителем ЧМ-2026 в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира.

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