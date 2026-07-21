Лучший футболист ЧМ-2026 хочет перейти в Реал, но Перес против этого трансфера
Нынешний клуб испанца предлагает ему подписать новый контракт
около 2 часов назадПодписаться в
Хавбек Манчестер Сити Родри хотел бы вернуться в Испанию и выступать за Реал. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Но, по данным источника, президент Реала Флорентино Перес до последнего времени отвергал такую возможность и блокировал возможность переговоров по этому поводу. В то же время клуб из Манчестера предлагает игроку продлить контракт.
По информации журналиста Маттео Моретто, часть руководства Реала настаивает на приобретении Родри. Текущая позиция Переса при этом остается неопределенной.
Действующий контракт 30-летнего испанца рассчитан до 30 июня 2027 года и на данный момент нет ясности относительно дальнейших планов игрока.
Испанец играет за «горожан» с июля 2019 года, когда перешел из Атлетико за 70 миллионов евро. Он стал победителем ЧМ-2026 в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира.
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