Сергей Разумовский

Эвертон достиг принципиальной договоренности с Монако о переходе двадцатипятилетнего нападающего Фоларина Балогуна. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔵 EXCL: Everton reach club to club agreement with AS Monaco for Folarin Balogun.



€45m fixed fee, €5m add-ons and sell-on clause too agreed with #EFC, Monaco are ready to sell.



Negotiations ongoing tonight on personal terms; final key step to get it done. pic.twitter.com/XWGJwfFPmf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

По информации источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Еще пять миллионов предусмотрены в виде бонусов. Кроме того, сделка будет включать пункт о проценте от следующей продажи футболиста.

В настоящее время клубы продолжают переговоры по личным условиям контракта Балогуна. Именно этот вопрос остается последним важным шагом перед окончательным оформлением перехода.

Фоларин является воспитанником Арсенала. В августе 2023 года он покинул лондонский клуб и перешел в Монако за 30 миллионов евро. Текущий контракт нападающего с французской командой рассчитан до 30 июня 2028 года.

За Монако Балогун провел 91 матч, в котором забил 31 гол и сделал девять результативных передач. В составе Эвертона форвард сборной США должен стать одним из ключевых вариантов для усиления атаки.

Ранее ФИФА отменила автоматическую одноматчевую дисквалификацию Балогуна. Благодаря этому нападающий получил возможность сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

До этого сборная США уверенно победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 в матче 1/16 финала мундиаля. В той встрече Балогун получил красную карточку, из-за чего ему грозила автоматическая дисквалификация.

После отмены наказания форвард смог принять участие в поединке против Бельгии. Однако его присутствие не помогло американской команде пройти дальше – США потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.