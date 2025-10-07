Сергей Стаднюк

Сборная Украины U-20 в 1/8 финала юношеского чемпионата мира встретится с ровесниками из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Перед самым матчем сеть взорвала новость о том, что вингер «сине-желтых» Геннадий Синчук дисквалифицирован на игру. За полтора часа до игры стало известно, что лидер команды действительно не вошел в заявку на поединок.

Синчук должен был отбыть дисквалификацию за перебор желтых карточек в матче заключительного тура группового этапа против Парагвая (2:1). Однако сообщается, что футболист был замечен в технической зоне сборной Украины во время игры, из-за чего ФИФА не засчитала ему пропуск встречи.

Руководитель украинской делегации на чемпионате мира в Чили Дмитрий Пелин прокомментировал ситуацию.

Мы удивлены таким быстрым и строгим решением дисциплинарных органов ФИФА и убеждены, что со стороны футболиста не было нарушения регламентных норм. Геннадий прибыл на стадион вместе с командой и в сопровождении официального представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял место, определенное для него. Делегат ФИФА четко подчеркнул, что игрок не имеет права находиться в раздевалке, туннеле, на скамье запасных или в технической зоне. Мы соблюдали эти требования. Делегат разрешил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там на протяжении всего матча, – сообщил Пелин в комментарии Tribuna.com. Дмитрий Пелин руководитель делегации сборной Украины U-20

