Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию малайзийских чиновников и семи натурализованных игроков, которые незаконно играли за национальную сборную страны после предъявления поддельных документов.

ФИФА подтвердила штраф в размере 350 000 швейцарских франков для Футбольной ассоциации Малайзии и годичную дисквалификацию для всех семи игроков.

Игроки, прибывшие из Аргентины, Бразилии, Нидерландов и Испании и получившие гражданство с явным нарушением правил ФИФА, все играли в отборочном матче Кубка Азии 2027 года, который Малайзия выиграла у Вьетнама со счётом 4:0 в июне.

Малайзийские чиновники утверждали, что все семь игроков имеют бабушек и дедушек, родившихся в Малайзии, что даёт им право представлять страну. Однако ФИФА поставила под сомнение подлинность их документов. Малайзийская футбольная ассоциация теперь имеет один месяц, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).