В Чили завершился молодежный чемпионат мира-2025 по футболу. В финальном матче сборная Марокко U-20 обыграла Аргентину U-20 (2:0), впервые став чемпионом мира среди молодежи. Марокканцы уверенно победили аргентинцев благодаря дублю форварда Ясира Забири.

После финала ФИФА вручила индивидуальные награды лучшим футболистам чемпионата. Лучшим вратарем признан 20-летний аргентинец Сантино Барби, который провел все семь матчей, пропустил всего три мяча и четыре раза оставил свои ворота «сухими».

Лучшим игроком турнира стал вингер сборной Марокко Отман Маамма, а «Серебряный мяч» получил его партнер по команде Ясир Забири. Третьим в списке лучших стал аргентинец Мильтон Дельгадо.

Звание лучшего бомбардира разделили сразу четверо футболистов, которые забили по пять мячей: Ясир Забири (Марокко), Люка Мишаль (Франция), Нейсер Вильярреаль (Колумбия) и Бенха Кремаски (США).

Напомним, сборная Украины тоже принимала участие в чемпионате, но выбыла в раунде 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).