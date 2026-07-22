ФИФА презентовала символическую сборную ЧМ-2026
Месси, Мбаппе и Холанд возглавили атаку
23 минуты назадПодписаться в
FIFA объявила состав символической сборной чемпионата мира-2026, сформированной по результатам голосования болельщиков. Команда выстроена по схеме 4-3-3.
Наибольшее представительство имеют Испания и Франция — по три игрока. От финалиста турнира, Аргентины, в сборную вошли два футболиста. Вратарем турнира по версии фанатов стал представитель Кабо-Верде Возинья.
Символическая сборная ЧМ-2026:
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде)
Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания)
Полузащитники: Майкл Олисе (Франция), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия)
Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция)
Были ли договорные матчи на ЧМ-2026? FIFA опубликовала официальное расследование.
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