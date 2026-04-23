Денис Седашов

Вингер мюнхенской Баварии и национальной сборной Германии Серж Гнабри в социальной сети выступил с официальным заявлением после новостей о серьезной травме бедра. Из-за повреждения футболист не сможет помочь Бундестим на чемпионате мира-2026.

По предварительным прогнозам врачей, срок восстановления игрока составит от трех до четырех месяцев.

Последние несколько дней были непростыми. Что касается мечты о чемпионате мира, то, к сожалению, для меня она разбилась вдребезги. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома. Серж Гнабри

Напомним, что Мундиаль-2026 пройдет этим летом на полях США, Канады и Мексики. Сборная Германии выступит в группе E, где ее соперниками станут национальные команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

