Павел Василенко

ФК Чернигов объявил о назначении Василия Баранова новым главным тренером команды. Его предшественник Валерий Черный ушел с должности по собственному желанию, не продлив контракт, но остался в клубе в роли спортивного директора.

«Срок действия контракта – один год. Перед новым наставником стоит задача продолжить развитие ФК Чернигов, который в прошлом сезоне сохранил прописку в Первой лиге и впервые в истории города вышел в финал Кубка Украины», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

46-летний Баранов в начале мая оставил должность главного тренера ФК Кудривка, которую в прошлом году впервые в ее короткой истории вывел в Украинскую Премьер-лигу.

ФК Чернигов в прошлом сезоне занял 13-е место в Первой лиге.

Также команда сенсационно вышла в финал Кубка Украины, где проиграла Динамо (1:3).