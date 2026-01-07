Экс-игрок Днепра, Динамо и ряда команд УПЛ Валерий Федорчук рассказал, что побудило его пойти по тренерскому пути, получив приглашение от Кривбасса. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Недавно завершил игровую карьеру и четко понял, что хочу оставаться в футболе. Я был уверен, что в будущем буду тренером, но любой путь нужно с чего-то начинать. Начало в Кривбасе - это большое доверие и серьезный шанс. Все зависит от моей работы, преданности клубу и желания развиваться.

Я всегда был требовательным к себе как игрок и таким же останусь как тренер - требовательным к результату и к футболистам. Футболист и тренер - совершенно разные роли. Теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за развитие игроков. Моя задача - передать опыт, который я приобрел за почти 20 лет в футболе, - сказал Федорчук.