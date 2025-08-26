Сергей Стаднюк

Сразу три участника общего этапа Лиги чемпионов определятся уже во вторник, 26 августа. Пройдут три решающих матча пути чемпионов квалификации главного еврокубка.

Украинскому болельщику есть смысл «поддержать» за Пафос, который лидирует в противостоянии с Црвеной Звездой (2:1). Во-первых, вылет сербов уже сам по себе праздник. Во-вторых, можно утверждать, что Динамо проиграло только победителю своей части сетки.

В двух других парах реальные шансы побороться с фаворитом сохраняет только Кайрат. Казахстанский клуб примет Селтик на своем поле и начнет с 0:0. Буде-Глимт же вряд ли настолько не умеет играть на натуральном газоне, чтобы проиграть Штурму с разницей в пять мячей. Хотя в этой квалификации мы видели разные камбеки...

Начинается стадия 1/32 финала Кубка английской лиги. Проведет свой матч и Брентфорд украинца Егора Ярмолюка против Борнмута, бывшей команды Ильи Забранного. Вулверхэмптон сыграет с Вест Хэмом в «дерби» Премьер-лиги.

21:30 | Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прямая трансляция

21:45 | Борнмут – Брентфорд. Прямая трансляция

Действующий обладатель Кубка Германии начнет новый розыгрыш турнира. На стадии 1/32 финала команде будет противостоять скромный Брауншвейг.