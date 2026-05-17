Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал выездную победу над криворожским Кривбассом (3:2) в 29-м туре УПЛ. Слова приводит пресс-служба горняков.

Из-за продолжительных воздушных тревог поединок в Кривом Роге растянулся почти на пять часов. Несмотря на усталость, наставник донецкой команды отказался называть эту неделю самой трудной в своей карьере в клубе.

Нет, я бы не сказал, что это самый сложный период. Прежде всего, мы здесь для детей и вообще всех присутствующих болельщиков, поэтому знали, с какой целью сюда едем.

Я бы сравнил это с другими, более тяжелыми, на мой взгляд, периодами. Например, когда в течение недели было три матча УПЛ, учитывая перенесенную игру с «Зарей», или когда приходилось выступать на два фронта — в чемпионате Украины и выезжать на еврокубковые поединки. Также бывает непросто возвращаться после пауз на встречи сборных и входить в игровой тонус.

Поэтому, да, физически это непросто, но, как я подчеркнул, мы играли для детей, для всех присутствующих здесь болельщиков. Несмотря на внешние обстоятельства, которые, конечно, не были слишком приятными, мы понимали, какую цель преследуем.