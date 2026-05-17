«Физически это непросто»: Туран оценил матч против Кривбаса, который затянулся из-за тревог
Несмотря на сложные условия, главный тренер донетчан доволен результатом и самоотдачей команды
около 1 часа назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал выездную победу над криворожским Кривбассом (3:2) в 29-м туре УПЛ. Слова приводит пресс-служба горняков.
Из-за продолжительных воздушных тревог поединок в Кривом Роге растянулся почти на пять часов. Несмотря на усталость, наставник донецкой команды отказался называть эту неделю самой трудной в своей карьере в клубе.
Нет, я бы не сказал, что это самый сложный период. Прежде всего, мы здесь для детей и вообще всех присутствующих болельщиков, поэтому знали, с какой целью сюда едем.
Я бы сравнил это с другими, более тяжелыми, на мой взгляд, периодами. Например, когда в течение недели было три матча УПЛ, учитывая перенесенную игру с «Зарей», или когда приходилось выступать на два фронта — в чемпионате Украины и выезжать на еврокубковые поединки. Также бывает непросто возвращаться после пауз на встречи сборных и входить в игровой тонус.
Поэтому, да, физически это непросто, но, как я подчеркнул, мы играли для детей, для всех присутствующих здесь болельщиков. Несмотря на внешние обстоятельства, которые, конечно, не были слишком приятными, мы понимали, какую цель преследуем.
Чемпион Украины Шахтер вынужден во второй раз ожидать начала матча с Кривбассом из-за воздушной тревоги.
