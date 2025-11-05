Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик может покинуть каталонскую Барселону, сообщает ABC.

По данным источника, 59-летний специалист чувствует сильную усталость от работы с испанским клубом, о чем уже сообщил своему окружению. Размышления о возможном уходе Флик ведет с сентября, и окончательное решение может быть принято после завершения сезона.

После 11 туров Ла Лиги Барселона занимает второе место с 25 очками, отставая от Реала на пять пунктов. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» с шестью баллами находятся на 12-й позиции в группе.

Ранее Флик отреагировал на победу Барселоны над Эльче.