Барселона одержала сложную победу над Реалом Сосьедад со счётом 2:1, а главный тренер Ханси Флик отметил особое значение этого успеха для команды.

«Это командная победа. Противник знал, как играть, и нам пришлось поработать, но победа заслуженная. Сосьедад защищался очень низко, и нам нужно было постепенно подстраивать свою игру.

Хорошо, что Ямаль вернулся. Все могут увидеть, насколько он хорош. Вся команда хорошо поработала. С момента окончания прошлой игры у нас на отдых было всего 68 часов, и то, что все футболисты отдают все силы, невероятно.

Это хороший результат, но впереди длинный путь. Надо продолжать выполнять свою работу», — сказал Флик.