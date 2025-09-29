Флик оценил победу Барсы над Реалом Сосьедад: «Это хороший результат, но впереди долгий путь»
Тренер каталонцев отметил характер команды и возвращение Ламина Ямаля
около 14 часов назад
Ханси Флик/фото: Барселона
Барселона одержала сложную победу над Реалом Сосьедад со счётом 2:1, а главный тренер Ханси Флик отметил особое значение этого успеха для команды.
«Это командная победа. Противник знал, как играть, и нам пришлось поработать, но победа заслуженная. Сосьедад защищался очень низко, и нам нужно было постепенно подстраивать свою игру.
Хорошо, что Ямаль вернулся. Все могут увидеть, насколько он хорош. Вся команда хорошо поработала. С момента окончания прошлой игры у нас на отдых было всего 68 часов, и то, что все футболисты отдают все силы, невероятно.
Это хороший результат, но впереди длинный путь. Надо продолжать выполнять свою работу», — сказал Флик.