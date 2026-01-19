Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в выездном матче 20-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедад со счетом 1:2, выразив недовольство итоговым результатом.

По мнению наставника каталонцев, команда продемонстрировала качественную игру и создала несколько моментов, но не смогла их реализовать. В то же время немецкий специалист подчеркнул ошибки в обороне, которые в результате сыграли решающую роль в результате встречи.

«Я разочарован, ведь мы сыграли очень хороший матч. Барселона четыре раза попала в штангу, два гола были отменены, мы создали множество моментов. Результат не отображает нашу игру.

Нам нужно лучше защищаться, особенно после того, как пропустили второй гол сразу после того, как сравняли счет. Именно этот мяч стал для нас решающим.

Я не хочу тратить энергию на арбитра. Все видели его работу, и мы должны это принять. Нужно сосредоточиться на том, что можем контролировать. Бывают дни, когда ты отдаешь много энергии, но не имеешь удачи. Мы заслуживали победу, но это футбол», — подчеркнул наставник.