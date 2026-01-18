Главный тренер Барселоны Хансі Флик столкнулся с кадровой потерей перед матчем 20 тура испанской Ла Лиги. В поединке против Реал Сосьедада каталонцам не поможет один из лидеров команды бразильский вингер Рафинья, который не был включен в заявку.

Как сообщает официальный ресурс клуба, отсутствие футболиста связано с медицинскими рекомендациями. Повреждение не имеет серьезного характера, однако тренерский штаб решил не подвергать игрока дополнительному риску, учитывая плотный календарь встреч. Конкретные сроки возвращения Рафиньи на поле пока не называются.

В текущем сезоне бразилец демонстрирует высокий уровень результативности: он провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Встреча между Реал Сосьедадом и Барселоной стартует в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Барселона дожала команду второго дивизиона и пробилась дальше в Кубке Испании.