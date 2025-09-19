Флик: «Очень важно начать турнир с тремя очками»
Каталонцы начали с выездной победы на основном этапе Лиги чемпионов, обыграв английский Ньюкасл 2:1
около 2 часов назад
Ганс-Дітер Флик / фото - Getty
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла (2:1).
Очень важно начать турнир с тремя очками. Команда сегодня была фантастической. Возможно, мы допустили много ошибок, но я очень счастлив, — приводит слова Флика Barca Universal.
В следующем туре каталонцы дома сыграют против Пари Сен-Жермен. Матч состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени. Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.