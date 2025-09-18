Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Ньюкасла. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Я никогда здесь не был, но знаю, что это одна из лучших атмосфер в футболе. Ожидаю сильного соперника с большой интенсивностью и вниманием к отборам. Эдди Хау — отличный тренер, который делает замечательную работу.

То, что мы показали против Валенсии, было очень позитивным. Мы хорошо действуем во всех аспектах. Важно с Ньюкаслом играть с той же уверенностью, контролировать мяч и использовать свободные зоны. Но это не будет легкая игра, ведь соперник очень силен.

На моем опыте, главное — выкладываться по полной в каждом матче. Мы видели это в прошлом году, сделали выводы и должны становиться лучше с каждым днем. С Ньюкаслом нужно показать, на что мы способны.