Флік: «Ямаль – абсолютный гений»
Тренер Барселоны охарактеризовал своего подопечного
около 1 часа назад
Ямаль и Флик / фото - Getty
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик выразил своё восхищение талантом Ламина Ямала и назвал его одним из самых перспективных футболистов современности.
Ламін – абсолютный гений. Особенно если учитывать его возраст. В 18 лет он уже определяет исход матчей. Он на правильном пути и он очень умный. Конечно, он еще очень молод и должен учиться у других. Мы его поддерживаем. Я уверен, что он станет одним из лучших игроков в истории футбола, – сказал Флик во время получения награды от Bild.
В прошлом туре Ла Лиги Басрелона одержала нелёгкую победу над Леванте (3:2).