Главный наставник Лиона Паулу Фонсека высказался о трансфере Эндрика, который перешел во французский клуб на условиях аренды из Реала до конца текущего сезона. Португальский тренер подробно остановился на процессе адаптации игрока и подчеркнул, какую роль он рассчитывает отвести футболисту в команде.

«Он очень быстро осваивается в коллективе. На этой неделе уже начал тренировки. Это футболист с особыми качествами, именно такой профиль нам был необходим. Команда приняла его замечательно. Мы пообщались — он доволен, а мы рады, что в составе появился игрок такого уровня.

Эндрик — футболист, способный брать игру на себя. Обладает высоким техническим уровнем, отличной скоростью. Он может действовать как в центре атаки, так и справа, однако на первом этапе я вижу его именно в роли нападающего.

С физической точки зрения он подготовлен, поскольку тренировался в Мадриде до перехода. В то же время, возможно, пока еще не готов проводить на поле весь матч из-за нехватки игровой практики. Тем не менее, он хорошо выглядит на тренировках, находится в тонусе и настроен максимально серьезно.

Понятно, наша игра будет отличаться в зависимости от того, кто выйдет в атаке — Мартин или Эндрик. При нападающем такого типа мы будем вносить определенные коррективы в тактическую модель», — подытожил тренер.