Бразильский нападающий Эндрик покинул мадридский Реал и продолжит сезон в чемпионате Франции. Об аренде 19-летнего форварда на вторую часть кампании официально объявил Лион.

Клуб Лиги 1 опубликовал в социальных сетях сообщение о переходе молодого бразильца. Эндрик не остался в стороне и отреагировал в комментариях под постом.

Вперед, Лион

В первой половине сезона Эндрик имел ограниченную игровую практику в составе Реала. Нападающий принял участие лишь в трех официальных матчах, провел на поле 99 минут без учета компенсированного времени.

Также стало известно, что Лион заплатит Реалу 1 миллион евро за аренду бразильского форварда. Эту информацию французский клуб подтвердил на своем официальном сайте.