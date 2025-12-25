Эндрик отправился в аренду в Лион.
Футболист рассчитывает увеличить количество игровой практики
19 минут назад
Бразильский нападающий Эндрик покинул мадридский Реал и продолжит сезон в чемпионате Франции. Об аренде 19-летнего форварда на вторую часть кампании официально объявил Лион.
Клуб Лиги 1 опубликовал в социальных сетях сообщение о переходе молодого бразильца. Эндрик не остался в стороне и отреагировал в комментариях под постом.
Вперед, Лион
В первой половине сезона Эндрик имел ограниченную игровую практику в составе Реала. Нападающий принял участие лишь в трех официальных матчах, провел на поле 99 минут без учета компенсированного времени.
Также стало известно, что Лион заплатит Реалу 1 миллион евро за аренду бразильского форварда. Эту информацию французский клуб подтвердил на своем официальном сайте.
