Защитник Полесья Эдуард Сарапий вспомнил еврокубковую кампанию команды и поделился впечатлениями от поездок на матчи УЕФА в условиях войны.

Это важный опыт для нашего клуба. В этом сезоне мы прошли два раунда, но всегда хочется большего. Надеемся и будем работать, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубках еще лучше!

Вторая игра с Фиорентиной – это был хороший матч для нашей команды, соперник усилился заменами в конце игры, и нам стало сложнее. Конечно, проигрывать матч, когда по ходу встречи выигрываешь 2:0, очень досадно, кто бы ни был нашим соперником.

Переезды? У нас такие реалии на сегодняшний день. Иначе, по крайней мере сейчас, пока быть не может – в стране война. Мы были готовы к этому. Да, мы много провели времени в дороге, но это еврокубки, на такие матчи как с Фиорентиной, я бы пешком ходил, – рассказал Сарапий в интервью Football.ua.