Защитник ПСЖ Илья Забавный чуть не стал антигероем 17-го тура против Парижа (1:2) из-за эпизода, который привел к назначению пенальти в ворота его команды.

Украинский игрок получил крайне низкую оценку от издания L'Equipe – всего 4 балла. Ошибка Забавного в борьбе с вингером Парижа Гори привела к спорному 11-метровому удару.

«Украинец играл прилично, пока не совершил двойную ошибку: сначала пропустил Гори за спину, а затем проиграл ему дуэль и "привёз" пенальти, что привело к тому, что Париж сравнял счёт. В целом выглядел нервно. Был заменён на Маркиньоса на 70-й минуте», – говорится в материале L`Equipe.

В сезоне 2025/26 Забавный провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.