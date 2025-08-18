Лидер Шахтера может вернуться на поле к первой части последней битвы за еврокубки
Вингер вернулся к тренировкам перед матчем с Серветтом
44 минуты назад
Вингер Шахтера Кевин частично вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Горняки» начали подготовку к первому матчу раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта. Клубная пресс-служба опубликовала фото тренировки с понедельника, 18 августа. На них можно заметить и Кевина. Точно можно сказать, что бразилец в хорошем настроении.
Напомним, Кевин в начале августа получил мышечную травму. Из-за нее вингер был вынужден пропустить оба матча против Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы и все игры украинской Премьер-лиги нового сезона.
В этой кампании Кевин провел всего три матча. В них 22-летний бразилец оформил четыре гола и две результативные передачи.
