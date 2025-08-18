Сергей Стаднюк

Вингер Шахтера Кевин частично вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Горняки» начали подготовку к первому матчу раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта. Клубная пресс-служба опубликовала фото тренировки с понедельника, 18 августа. На них можно заметить и Кевина. Точно можно сказать, что бразилец в хорошем настроении.

Напомним, Кевин в начале августа получил мышечную травму. Из-за нее вингер был вынужден пропустить оба матча против Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы и все игры украинской Премьер-лиги нового сезона.

В этой кампании Кевин провел всего три матча. В них 22-летний бразилец оформил четыре гола и две результативные передачи.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 21 августа, на странице события Шахтер – Серветт на Xsport. Начало – в 21:00.

Ранее сообщалось, что Шахтер близок к потере Кевина.