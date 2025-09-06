Футболист сборной Азербайджана: «Думаю, очко или очки можно заработать в матче с Украиной»
Джейхун Нурієв уверен, что команда не проиграет
около 2 часов назад
Джейхун Нуриев/фото: Google
Полузащитник национальной сборной Азербайджана Джейхун Нуриев поделился своим прогнозом относительно количества очков, которые его команда способна взять в матче против Украины.
«Думаю, очко или очки можно заработать в матче с Украиной. Нужно верить в это. Мы будем бороться за зачётные баллы в этой встрече и сделаем это», – сказал Джейхун Нуриев.
Встреча Азербайджан – Украина состоится во вторник, 9 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что в стартовом поединке квалификации к чемпионату мира украинская сборная потерпела поражение от Франции.
