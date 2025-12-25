Стамбульский Галатасарай планирует зимой подписать центрального защитника Антонио Рюдигера, сообщает AS.

По данным источника, 32-летний немец является приоритетной целью клуба на трансферное зимнее окно. Главный тренер команды Окан Бурук лично заинтересован в этом переходе, а сам игрок открыт для переговоров с действующим чемпионом Турции.

Текущий контракт Рюдигера с мадридским Реалом действует до 30 июня 2026 года. В сезоне 2025/26 он провел за сливочных семь матчей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Рюдигера.