Президент мадридского Реала Флорентино Перес принял принципиальное решение относительно будущего Винисиуса Жуниора. Руководство клуба не рассматривает вариант с трансфером бразильского вингера и настроено как можно скорее продлить с ним контракт.

Об этом сообщил журналист Роберто Гомес в эфире программы Radio Marca. По его информации, в Реале считают Винисиуса ключевым игроком проекта и не планируют терять одного из лидеров команды.

Текущее соглашение Винисиуса Жуниора с мадридским клубом действует до лета 2027 года. В то же время, в случае отсутствия договоренности о продлении контракта, Реал может рассмотреть возможность продажи футболиста уже в следующем году, о чем ранее сообщали испанские СМИ.

На данный момент Реал занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, продолжая борьбу за чемпионский титул.

Накануне болельщики Реала освистали Винисиуса: после матча он поменял фото в Instagram.