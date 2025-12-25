Мадридский Реал продолжает искать усиление для центральной зоны полузащиты после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. По информации Marca, клуб пока что не смог найти игрока, способного полностью сбалансировать игру команды в центре поля.

Одним из рассматриваемых вариантов является португальский полузащитник Аль-Хиляля Рубен Невеш. Контракт 28-летнего футболиста с саудовским клубом истекает в конце сезона, и он не планирует его продлевать. Мадридцы рассматривают возможность подписания Невеша летом как свободного агента. При этом отмечается, что в случае интереса других клубов Аль-Хиляль готов отпустить игрока уже в январе за 15–20 миллионов евро.

Рубен Невеш перешел в чемпионат Саудовской Аравии летом 2023 года из Вулверхэмптона за 55 миллионов евро. С тех пор он провел за Аль-Хиляль 107 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 25 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека сборной Португалии составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Перес не хочет отпускать Винисиуса из Реала.