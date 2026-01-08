Галатасарай рассматривает вариант подписания полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы. Согласно данным Fanatik, руководство турецкого клуба уже начало переговоры с 31-летним португальцем, который может сменить команду после завершения сезона.

Действующий контракт Силвы с английским клубом заканчивается летом, и Галатасарай надеется воспользоваться этой ситуацией, повторив успешный ход с подписанием Лероя Сане из Баварии на правах свободного агента.

Источник отмечает, что Бернарду Силва настроен покинуть Манчестер Сити после окончания сезона. За полузащитником следят несколько клубов, включая команды из Саудовской Аравии с привлекательными финансовыми предложениями, а также топ-клубы из Англии, Италии и Испании.

Ранее Галатасарай отказался от идеи трансфера Миколенко.