Многолетний лидер обороны сборной Англии и защитник Бернли Кайл Уокер официально завершил выступления за национальную команду.

Уокер дебютировал за сборную в 2011 году. За это время он провел 96 матчей, в которых отметился одним забитым голом и 10 результативными передачами.

В своем прощальном обращении футболист поблагодарил всех тренеров, с которыми работал — от Фабио Капелло до Томаса Тухеля, — а также партнеров по команде и болельщиков.

Это воспоминания. Ты и не мечтаешь играть за Англию. Ты можешь мечтать играть за клуб своего детства Шеффилд Юнайтед и думать, что, возможно, это возможно. Мечтать о победе в Премьер-лиге. Это возможно. Но играть за свою страну — не многие могут сказать, что они это сделали. Я с большой гордостью объявляю о своем уходе из сборной.

Некоторые из вас будут в восторге. Некоторые, возможно, будут немного грустить. Я просто хочу сказать спасибо. Тренерам, под руководством которых я работал, от Капелло до Ходжсона, Ли Карсли, Гарета Саутгейта и Томаса [Тухеля], я хочу сказать спасибо от всего сердца за то, что вы смогли воплотить мою мечту в реальность. Это касается и моих бывших и нынешних товарищей по команде, спасибо вам, и я желаю всем всего наилучшего, а болельщикам я хочу сказать: продолжайте поддерживать парней, они нуждаются в вас, вам нужно быть рядом с ними, чтобы они могли гордо представлять свою страну.

Надеюсь, теперь я смогу быть болельщиком и наблюдать, как они достигают больших успехов на этом чемпионате мира. И, наконец, что не менее важно, спасибо моей семье. Спасибо за то, что терпели все эти годы, когда я был далеко от вас, за все те моменты, когда я уезжал, чтобы следовать своей мечте и представлять свою страну.

Я просто хочу сказать, что эта глава теперь закрыта, и от всего сердца признаться, что это было бурное путешествие, но я действительно очень, очень наслаждался им.